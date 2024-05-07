陳姓男子在新竹市經營快炒店，為了降低電費負擔，竟破壞台電裝設的電表，讓電表計算失靈，讓陳男在1年內少繳了20萬電費，在台電稽查人員發現不對勁調查後，發現陳男所為提告，新竹地院依共同犯詐欺得利罪，處有期徒刑4個月，緩刑兩年。

陳男自2017年左右起，在新竹市經營快炒店，為減少經營快炒店電費負擔，與友人兩人合謀把台電裝設的電表外表箱封印鎖予以撬開損壞再插回，並將前開電表內之鉛封印剪斷，同時破壞電表計量齒輪，使該電錶計算用電度數失準。

陳男行為導致該電表用電度數計算失準，讓台電以不正確且較低度數計價收費，事後台電稽查員發現用電量與度數明顯對不上，調查發現陳男所為，計算出陳男在短短1年內詐得短繳電量約3萬1205度，依規定向陳男追償查獲時起回溯共計新台幣20萬3209元電費。

陳男被逮獲時辯稱有裝電表，但可能是換了一些電器後比較省電，電費才會降下來。但台電稽查人員更新電表後，發現陳男每日用電從20至50度變成每日用電125度。

新竹地院法官認為陳男所為是向台電行使詐術，詐取少繳電費利益，而該當刑法詐欺得利之構成要件。審酌陳男法治觀念偏差但坦承犯行，並與台電達成和解，也依和解條件繳納追償20多萬電費，以共同犯詐欺得利罪，處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年。

該快炒店在網路評價超過4顆星，備受在地食客歡迎，網友大讚老闆手藝絕佳，炒飯比炒麵好吃，還推薦必點皮蛋、松阪豬。