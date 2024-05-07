【全程字幕】拆彈或留爛攤子？蔡英文卸任前拋陳水扁特赦 王鴻薇重提這2案：很離譜 @ChinaTimes

今日有消息傳出，蔡英文總統可能會在520卸任前特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家已被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。不過國民黨立委一致強調，陳水扁沒有認罪，要如何特赦？並直言，目前的法律是沒辦法特赦，只能夠大赦。

立委王鴻薇表示，阿扁特赦從蔡上任之初就被提到，但8年都沒特赦，現在卸任前才特赦很離譜，是拆彈還是讓準總統賴清德難堪？大家不用把蔡英文想那麼偉大，與其說幫賴拆彈，事實是埋炸彈，漲電價、廢死，現在又丟一個赦扁，賴一上任，大家一定問他要不要赦扁，以前賴是主張赦扁。

王強調，蔡英文是看守總統，不宜做大變動，況且陳水扁保外就醫期間，演講、助選還開直播，已經嚴重踐踏司法。王強調，重點是陳水扁從來沒有認罪，這樣要如何特赦？況且海外藏錢11億，現在只沒收3億，如果特赦要扣查11億，這樣算破梗嗎？

立委賴士葆也說，如果要特赦，當然要依照一定的法，那就赦免法，裡面規定特赦的前提是所有的案子都全部走完，陳水扁現在還有案子沒有走完，因為陳現在是保外就醫，所以就停審了，案子沒有走完，陳沒辦法特赦，不知道用哪一條來特赦。

賴士葆指出，赦免法裡面有一個叫大赦，大赦就可以，但大赦就是某一個情況的犯罪者一概的全部赦，所以只有用大赦。而現在有點混淆了，一直講特赦，其實應該是大赦，因為特赦沒有審完，怎麼特赦？

「賴清德是40％的總統，他敢大赦嗎？」賴士葆說，蔡英文每次都過半，蔡要大赦的基礎還比較高一點。大赦有點類似以前的皇帝登基，把全部的罪犯通通大赦。

賴士葆認為，看起來蔡英文幾乎很幫賴清德，清除賴的路障，比如電價漲價，可以讓賴上來再漲，但蔡不是，而是把這個背起來，「好像替賴清德背一個十字架」。

最後，賴士葆直言，老百姓無法接受把陳水扁貪汙的錢歸還，所以要怎麼處理，就看蔡政府或賴政府要怎麼處理。他並重申，目前的法律是沒辦法特赦，只能夠大赦，那大赦的不法所得要不要還給陳水扁，又是另一個問題，「老百姓絕對沒有辦法接受」。