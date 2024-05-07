美軍一架F-22戰機昨（6）日中午墜毀在喬治亞州的薩凡納／希爾頓黑德國際機場（Savannah/Hilton Head International Airport），美軍指出，這架「猛禽」（Raptor）戰機是在演習中失事，所幸未釀成人員傷亡。F-22猛禽戰機被譽為「史上最貴」戰鬥機，每架戰機的生產成本至少達1.37億美元（約新台幣44.34億元）。

綜合「新聞週刊」（Newsweek）、「空軍時報」（Air Force Times）等報導，美國空軍第165空運聯隊（165th Airlift Wing）發布新聞稿證實，一架F-22猛禽戰機昨日在參與「薩凡納哨兵」（Sentry Savannah）演習時，於中午11時30分左右墜毀，所幸機上一名飛行員並未受傷。

失事戰機隸屬於維吉尼亞州朗里-尤斯提斯聯合空軍基地（joint Base Langley-Eustis）的第71戰鬥機隊（71st Fighter Squadron）。

目前尚不清楚這架戰機的受損情形，美國空軍將調查戰機墜毀原因，軍方也指出，演習將如期持續進行，失事意外不會影響未來飛行運作。

薩凡納哨兵演習於6日起展開，將持續進行至18日，為喬治亞州空軍國民兵（Georgia Air National Guard）主辦的年度空戰訓練演習，一共有數十架戰鬥機、逾1000名飛行員參與，這項演習主要展現戰機的準備狀態。

值得注意的是，F-22猛禽戰機被譽為「史上最貴」戰鬥機，根據「國家利益」（The National Interest）雜誌報導，每架戰機的生產成本從1.37億美元到3.4億美元（約新台幣110億元）不等。另根據美國軍方2022年數據，F-22也是操作成本最貴的戰鬥機，每小時成本達3.8萬美元（約新台幣123萬元）。

周一的失事意外是美軍戰機近期第2起墜機意外，4月30日，一架派駐新墨西哥州霍羅曼空軍基地（Holloman Air Force Base）第49聯隊（49th Wing）的F-16戰隼戰機也在基地外墜毀，飛行員受到輕傷。

於2005年服役的F-22戰機為單座超音速戰機，具備匿蹤科技，可攜帶多達8枚短程、中程空對空飛彈。