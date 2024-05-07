泰源國小學生教爺爺奶奶敲打空靈鼓。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉泰源國小與東河部落文化健康站合作舉行青銀共學感恩聯歡活動，由學校空靈鼓隊為部落長輩演奏療癒旋律，並教導長者敲擊空靈鼓，部落爺爺奶奶則帶動跳，雙方在旋律中青銀共學拉近距離，並相互贈送康乃馨與氣球花環。

泰源國小空靈鼓隊學生演奏「美麗的神話」，並與老師二胡合奏「青花瓷」，長輩們專注聆聽，投以熱烈掌聲。

隨後，老師引導學生們教部落長輩敲擊空靈鼓，跟隨口令敲擊出正確音階位置，很快就敲出正確的歌曲旋律，學生張翊翔表示，在大家面前表演雖然有些緊張，但是能讓爺爺奶奶們學習空靈鼓，「一起演奏，覺得很棒，我們應該多關心爺爺奶奶」

空靈鼓是從西周時期編鐘發展而來的金屬打擊樂器，透過敲擊圓形金屬鼓身上不同音階的音舌，發出空靈悠遠的聲音。

泰源國小學生和爺爺奶奶歡喜帶動跳。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

部落爺爺奶奶以帶動跳回饋小朋友，在輕快旋律中增進互動、拉近距離，接著小朋友贈予長輩康乃馨，長輩們也分送自製的氣球花環給小朋友，老幼都愛不釋手。

文健站會長高文俊表示，文健站長輩們健康又好學，在母親節前夕欣賞小朋友的表演、一同學習，非常有意義。