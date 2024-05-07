74歲港星陳百祥，過去在周星馳電影《鹿鼎記》裡扮演的「多隆」，以一句「得償所望」，笑翻觀眾，另外他也演出過《最佳損友》、《運財智多星》、《唐伯虎點秋香》等作品。近年來他淡出演藝圈，並於2022年宣布息影，改經營社群網站。最近他在抖音自曝罹患「不治之症」，這病竟然是酒怎麼喝都不會醉，他還嗆說放眼演藝圈，曾志偉、譚詠麟都不是他對手。

過去以諧星、最佳綠葉形象走紅的陳百祥，近年玩抖音累積了超過275萬粉絲。近日他上傳一支影片，表示活到這歲數，才知道70多歲的感覺是這樣，直言：「我都74歲啦，我不怕講年紀的，對吧，那你覺得我像47歲？還是74歲？」接著他被助理發現車上有帶幾瓶酒，他更坦言到這年紀依舊無酒不歡。

成龍（左）與陳百祥。（圖／中時資料照）

陳百祥虧曾志偉酒量差。（圖／中時資料照）

陳百祥分享說自己不僅喜歡喝酒，還喜歡珍藏酒，接著說：「我有一個病，很久都治不好的，就是怎麼喝都不醉」，藝人之中沒有人可以勝過他，陳百祥更嗆曾志偉不可能贏他，「每一次你們見到他，都是用輪椅推出來的啦」，譚詠麟也能喝，然而還是沒超過他。

陳百祥談自己有「不治之症」。（圖／翻攝自抖音）

此外，在演藝圈中有個「都市傳說」，傳聞陳百祥和陳曉東是叔姪關係，今年3月，有位網紅把訪問陳百祥的片段分享到網上，當陳百祥被問到與陳曉東是不是親戚時，陳百祥無奈回應說不是，他更自嘲還聽說過他和陳百強、陳曉東是親戚，不過真的不是。最後打趣說：「但我們3個都有共同點，3個人都是帥哥」。

陳百祥過去被封最佳綠葉。（圖／中時資料照）

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