高雄市一名失業男子劉志明，10年前持鐵鎚在左營哈囉市場，打死退休陳姓女教師，光天化日下劫財還殘忍性侵，歷經5次審判均判死。高等法院高雄分院今天（7日）上午更4審宣判，認為劉男「並未搶奪女老師」的現金，有更生改善可能性，改判無期徒刑，可上訴。

2014年12月3日，劉男因女友提分手感情受挫，酒後騎機車帶著鐵鎚要去找女友理論，行經高雄左營區的哈囉市場時，見到素不相識的退休女教師正在路邊打開轎車，臨時起意欲強盜她的汽車來代步，便用鐵鎚重擊她頭部致大量出血死亡，甚至性侵得逞，並搶走內有2000元的皮包騎車逃逸。

一、二審時，法官以劉男行凶手法已達泯滅人性程度，並無再教化可能判死刑，但最高法院以「沒釐清矯正教化可能」為由發回更審。更一審認為，劉男犯行有永久與世隔離必要，仍判其死刑，但最高法院以「警方調查紀錄不明」為由再度發回更審。更二審仍維持判死，但最高法院認認為劉男「強劫行為」調查未盡，再度撤銷發回更審。

更三審認為，劉男企圖奪取陳女汽車及身上2000元現金，強盜事實明確，還強調劉男犯行特別慘忍，檢察官求處死刑並無不當。

更4審認為，劉男是否搶走女師2000元現金，仍欠缺證據補強，因次認定是隨機、偶發性犯案，而非計畫性為之，不符合公政公約第6條第2項所定「情節最重大之罪」。另據醫院鑑定報告，尚不能完全排除他具有更生改善可能性，並考量他有悔意，改處無期徒刑。

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