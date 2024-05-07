國道1號五楊高架、北向36.1公里泰山路段，今（7日）凌晨1時13分發生火燒車事件，55歲榮姓駕駛不明原因自撞分隔島，車輛翻覆後起火燃燒，還波及後方一輛小貨車，因輾到事故車體碎片爆胎，消防人員隨即拉水線灌救，不過榮男因火勢過大來不及逃生，被救出時已不幸身亡，詳細事故原因仍待調查釐清。

榮男駕駛小客車不明原因自撞分隔島，車輛翻覆後隨即起火燃燒。( 警方提供 )

榮男駕駛小客車不明原因自撞分隔島，車輛翻覆後隨即起火燃燒。( 警方提供 )

警方調查，55歲榮姓男子駕駛小客車從桃園要到台北市，行經事故路段，不明原因撞擊泰山轉接道出口匝道分隔島的島頭，導致車輛翻覆，於外側路肩後起火燃燒，後方一輛小貨車不慎輾壓到車體碎片，造成車輛爆胎，整起事故占用內線及外線車道。

消防人員於2時撲滅火勢，查看車上僅榮男1人，但榮男受困車內，因火勢過大未能及時逃生，已燒成焦屍。至於小貨車劉姓駕駛未受傷，酒測值為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，後續報請檢察官相驗遺體。事故現場已於4時20分排除恢復通車。