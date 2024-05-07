國民黨立委徐巧芯日前爆料指控，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，外交部將於今上午赴北檢提告，對此，民進黨立院黨團表示，徐巧芯以洩漏機密打擊政府方式，更傷及民主同盟國的合作，國人都很憤怒，民進黨團支持外交部提告，請在野黨委員不要為了打擊政府而觸犯了法律的紅線，不要讓援助烏克蘭好事一樁變成壞事，讓台灣人民善意成為醜聞或變成弊案。

民進黨立院黨團吳思瑤表示，這不是一個正向的案例，也要說民進黨這會期使了這麼多的重力，盼讓黨版國會改革方案能夠被討論，也透過討論過程被社會檢視，而民進黨版的議事規則就針對立法委員參與機密會議，有涉密的機會就要做好洩密的防範。

吳思瑤說，民進黨版議事規則「反洩密」是國會自我的課責，非常遺憾這樣條文司法法制委員會再次被阻卻逐條討論的機會，連併案協商機會也被閹割，國民黨為什麼要延後去太平島，因為517是國民黨表定進行國會改革法案表決的日子，藍白可輸不得。

吳思瑤提到，民進黨版本就是要防堵像是徐巧芯這種國會議員，不惜為了轉移詐騙事件的焦點，利用洩密來打擊政府，這種洩密行為當然應該先透過國會內規自我約束，而517國民黨將透過表決強行輾壓，就是要讓國民黨團版本通過，為了修理新內閣。

吳思瑤指出，國民黨希望520上任後，就有新內閣有藐視國會罪，讓閣員可以乖乖聽話，讓總統來國會即問即答，把議場變成秀場，這都是國民黨政治性國會擴權的版本，這不是國會改革，是輸不起的版本，就是挾怨報會的國會假改革，517非常重要他們要強行輾壓，強行通過違憲的版本，這就是台灣民主淪喪最大的諷刺，他們太平島要在表決後出發，我們沒有評論。