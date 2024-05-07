最近有抗癌專家表示，若想降低罹患癌症的風險，需要降低食用紅肉、加工肉類、過量的糖與油炸品以及酒精。

《每日郵報》報導，雖然不可能避免所有致癌物質，但專家聲稱，若想最大程度地降低罹患癌症的風險，盡量不要食用加工肉類，如香腸、培根、火腿、熱狗。

第二種需要減少攝取的就是酒精，世界癌症研究基金會（WCRF）的營養學家、健康資訊推廣經理蘭伯特（Matthew Lambert）說，滴酒不沾有助於降低罹患癌症的風險。包括啤酒、葡萄酒或烈酒在內等任何酒類，都會增加口腔癌、上喉癌、喉癌、食道癌、乳癌、肝癌和大腸癌的風險。

第三種是含有過量的糖與油炸食品，蘭伯特建議人們少吃富含飽和脂肪、糖和鹽的食物。這包括蛋糕、餅乾、糕點、薯片、含糖飲料等，這些食物幾乎不含纖維與營養素，吃這些食物雖然不會直接致癌，但吃這些食物所導致的肥胖，至少與13種癌症有關。他強調，保持健康的體重是降低癌症風險的最重要的事情之一。

最後，紅肉也有可能有致癌的風險，有多項研究顯示，確定吃紅肉與某些類型的癌症之間存在關聯。然而，專家表示，目前仍不清楚紅肉對於癌症風險增加的確切程度。

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