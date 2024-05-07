北投警分局為因應轄區道路特殊，多為山區道路崎嶇蜿蜒，日前特聘大台北駕訓學校專業教練授課，針對機車基礎機械原理、碟煞使用方法、緊急閃避障礙物、加減速過彎，濕地煞車等課目加強訓練。員警在訓練完後，紛紛表示從未受過類似的訓練，獲益良多。

北投警分局表示，今年2月台灣共有1455萬餘輛機車，同時也是員警主要的執勤工具，新進員警雖然考取機車駕照，但實際上因天氣、環境以及道路設計，一旦遇到緊急狀況，往往反應不及，為強化員警安全駕駛觀念及技巧，辦理員警機車安全駕駛訓練。

北投警分局聘請大台北駕訓學校專業教練授課。（翻攝畫面）

受訓男警表示，經過這次的特訓，除了更熟悉機車構造，也對前輪碟煞及緊急閃避障礙物的技巧，有更進一步的提升。另女警表示，徹底改變自己的錯誤駕駛習慣，了解騎乘時手腳的正確擺放位置，也學會了電動車的煞車及安全過彎技巧，有如買了高額的保險。

課後教官也表示，讓同仁能安全執勤，一直以來都是訓練的核心價值。同仁對於自身常用器械越熟悉，執勤時就會越安全。