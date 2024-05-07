大陸知名競演節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）邀請許多女星前來參賽，節目中她們在舞台上勁歌熱舞，拚盡全力展現自己最好的一面；但先前才爆出女星萬妮達受傷的消息，如今竟再傳出韓國女團KARA韓裔美籍成員鄭妮可摔倒送醫。
綜合大陸媒體報導，參賽的女星在節目組要求下，在晚間進行接力跑步，但鄭妮可卻不慎摔倒、撞到下巴流血送醫，而節目組當下也趕緊叫了救護車，將她送醫治療。
照片中，可見鄭妮可用衛生紙遮住下巴，在工作人員的攙扶下躺在病床上，表情看起來相當痛苦，最終下巴縫了兩針；而敬業的她，第二天仍戴著口罩上工。鄭妮受傷送醫急診治療，被眼尖的粉絲目擊並拍下過程上傳網路，雖事後被要求刪除貼文，但卻早已被其他網友備份瘋傳。
事實上，這並非《浪姐5》第一次傳出意外，萬妮達在近期彩排時被爆出從超過2公尺的高台摔下，造成尾椎骨裂，但她為了不影響比賽及其他參賽者，仍堅持參加公演，據當天參加公演的粉絲透露，萬妮達出入都扶著腰，其他女星也格外小心攙扶，可見她的傷勢還未復原。
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