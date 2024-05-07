藍營立委提出《健保法》修正草案，保障點值1點0.95元及1元。八大醫界團體昨天承諾，若修法通過，將優先幫醫事人員加薪。衛福部長薛瑞元今天表示，若醫院同意先幫醫事人員加薪，可以考慮保障1點1元。

藍營立委提出《健保法》修正草案，上周已審查完竣，並送出衛環委員會，預計1個月內召開黨團協商。而綠營召委黃秀芳6日安排舉行公聽會，邀請醫療團體、學者、民團等代表出席。台灣醫務管理學會理事長洪子仁率領八大醫界團體代表承諾，若修法通過，將優先幫醫事人員加薪，幅度可望達20％。

另外，衛福部前部長陳時中日前提出「總額瘦身」概念，將脫離總額的項目變多。健保署長石崇良昨天則在公聽會上拋出「保障醫院總額住院部分點值1點1元」的想法。薛瑞元今天出席衛福部活動前表示，不清楚陳的想法具體內容，這是可以討論的方向，而石署長提出的作法，這也是一個方向。

但薛瑞元話鋒一轉表示，針對八大團體昨天提出的，如果健保點值1點1元的話，他們會為醫事人員加薪20％，「這就可以考慮了！」是不是先加薪20％的醫院，才可以保障1點1元，這可以討論看看，「加薪達到了，我們就讓你1點1元，沒有加到就沒有。」