台鐵1列工程用大型砸道車，昨天（6日）深夜行經后里火車站南側西正線K174＋500處，突然起火燃燒，消防局獲報到場，布署水線全力灌救，花了1個多小時撲滅火勢，幸未造成人員受傷，起火原因待查，不過這起事故也造成台鐵豐原到后里間，維持單線通車，導致多班次延誤，預計中午前搶修完畢。

台中市消防局昨天晚間11點29分獲報，后里區甲后路后里火車站南側，台鐵1列柴油動力維修砸道車起火燃燒，立即派遣第五大隊、轄區后里分隊及豐南分隊等3個單位，各式消防車6輛、消防人員16名到場，經布署水線搶救撲滅，無人員傷亡，起火原因由火調人員釐清。

台鐵公司今天（7日）上午表示，昨天深夜11點24分，豐原與后里間西正線K174＋500，工程用大型砸道車於行駛中引擎起火燃燒，波及東、西線上方電車線，砸道車駕駛及隨車人員下車於道旁監控，無人傷亡。

台鐵指出，消防隊在今天凌晨0點45分撲滅火勢，4點53分搶通東正線，維持單線雙向行車，西正線持續搶修中，預計中午搶修完畢，詳細事故原因已由運安處派人調查。