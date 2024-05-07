美系外資表示，看好聯詠在DDI供應鏈位居領導者地位，儘管當下智慧型手機存在不利因素，但仍相信連詠在第二季將開始向美國OEM 廠商供應OLED DDI，預計每月可貢獻10%以上的營收。至於LDDI，儘管面板價格漲幅可能會在下半年逐漸減弱，但面板客戶有機會在下半年增加出貨，故有更高的產能利用率。現階段維持聯詠加碼評等、目標價666元。

聯詠將會在今日法說會中釋出第二季財測，美系外資率先丟出四種情境。第一，第二季營收季成長超過15%，毛利率高標為42.5%，人工智慧營運支出(AI ASIC)營運支出沒有增加，則預計將限制股價走勢。第二，第二季營收季成長10~15%，毛利率高標為41.5%，人工智慧營運支出成長0~1%，則預估股價變動5~10%。第三，第二季營收季增5~10%，毛利率高標為40.5%、人工智慧營運支出增加1~2%，則估計影響股價上漲0~5%。第四，第二季營收季增0~5%，毛利率高標為39.5%，人工智慧營運支出成長2~3%，則估計影響股價下修0~5%。