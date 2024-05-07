莊男熟悉租車公司服務網服務流程，因缺錢花用，上淘寶買拷貝汽車鑰匙晶片感應解鎖和租賃小客車，竊得汽車後變造該車輛行照影本，到權利車買賣社團，捏造新身分將竊得車輛以8萬元讓渡給不知情的買家，直到租車公司調閱行車紀錄，在桃園某汽車修理廠扣得該輛車。莊男依竊盜、偽造文書等罪嫌共判處1年2個月有期徒刑，犯罪所得沒收。

莊男因熟知和某租車公司24小時自助租車服務網租車流程，僅需下載APP上傳證件等，通過審核後即可至指定地點解鎖車輛取用及還車，無須本人親自至實體公司租車、取車及還車。莊男因缺錢花用，在淘寶購得拷貝汽車鑰匙晶片，2020年底在竹北市某停車場解鎖一輛租賃小客車，竊取汽車得手。

接下來莊男到網咖用電腦程式變造該車的行車執照影本，並在權利車買賣臉書書社團貼文兜售該輛車，還假冒他人名義貼出身分證影本貼文販售，果然讓一名買家上鉤。雙方於竹北市某地下室停車場面交車輛，莊男謊稱該輛車已取得讓渡書，還聲明所賣車輛如有來歷不明或非法取得，概由本人負法律責任，取信買家。

買家將車輛開去桃園汽車修理廠，租賃公司為追查消失的車輛，透過GPS行車紀錄找到買家，當場扣得該輛無懸掛車牌汽車、讓渡書、汽（機）車買賣轉讓合約書等等。

新竹地院法官審酌被告前已有竊盜、詐欺、偽造文書、公共危險等案件經法院論罪科刑及執行完畢紀錄，猶未能思尋正當途徑獲取所需，非但侵害他人財產法益，並嚴重危害社會信賴關係與交易秩序，顯然欠缺法治及尊重他人財產權之觀念，行為殊值非難，最終依依竊盜、偽造文書等罪嫌共判處1年2個月有期徒刑，犯罪所得沒收。