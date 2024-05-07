DONTE DIVINCENZO GIVES THE KNICKS THE LEAD! pic.twitter.com/oOcmA4NKOn — New York Post Sports (@nypostsports) May 7, 2024

東區準決賽首戰，尼克和溜馬打得勢均力敵，尼克後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）在終場前39.4秒平手時飆進三分彈，成為致勝一擊，助隊121比117險勝。尼克後衛布朗生（Jalen Brunson）狂轟43分6助攻，溜馬最後一波進攻還發生進攻犯規，居然沒有反擊就被宰掉了。

當時尼克在迪文森佐進球之後領先3分，溜馬席亞卡（Pascal Siakam）籃下放進1球追回兩分，尼克布朗生（Jalen Brunson）失誤交出球權，溜馬還有18秒進行最後一擊。剛剛被換回場上的溜馬前鋒邁爾斯透納（Myles Turner）在單擋掩護時撞倒迪文森佐，遭吹進攻犯規！溜馬提出挑戰失敗，球權又落到尼克手裡，溜馬只能以犯規戰術掙扎，布朗生穩穩罰進兩球（全場14罰全中），宣告尼克搶下G1。

布朗生連續5場季後賽拿到30分5助攻以上，成為羅伯生（Oscar Robertson）、麥可喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）以來的第一人。

不過拯救尼克的還是迪文森佐的關鍵一擊，他在首輪對戰七六人也有相同的英雄演出，此戰他獲得25分，另一位後衛哈特（Josh Hart）24分13籃板8助攻。溜馬邁爾斯透納23分全隊最高，主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅得6分8助攻，完全被對手布朗生壓著打。