民進黨立委林淑芬因蘆洲南北側都市計畫專案與民眾黨立委黃國昌隔空交戰，林淑芬上午在立法院議場門口受訪時指出，黃國昌昨講了似是而非、扣帽子的話。她強調，如果蘆洲都市計畫裡面沒有三重果菜批發市場，她立即支持，並要求內政部立即審查通過；林淑芬更對黃國昌下戰帖，要求黃就果菜市場遷移蘆洲一事跟她辯論。

林淑芬指出，現在方案是三重果菜批發市場移到蘆洲，但此舉讓蘆洲市民未蒙其利、先受其害。她要黃國昌別扯東扯西，蘆洲人也要請請黃不要迂迴、閃躲、直球對決，把果菜市場移到蘆洲，是支持還是反對，要選市長的人，要有市長的樣子。

她要重申自己的立場，如果蘆洲的都市計畫裡面沒有三重果菜批發市場，她就立即支持，而且會要求內政部立即審查、通過蘆洲的都市計畫檢討。可是現在的方案，是三重果菜批發市場移到蘆洲來，這個都市計畫不但讓蘆洲的市民未謀其利、反而要先受其害。

林淑芬指出，黃國昌不要扯東扯西，昨天還講民進黨、某人怎樣，「蘆洲人叫我今天來這裡問黃國昌，這些事情跟我們蘆洲有什麼相關呢？」，黃國昌經常到蘆洲來蹭，蘆洲人想要知道的只有一個，請問黃國昌對於把三重果菜批發市場遷到蘆洲來是支持還是反對？

林淑芬痛斥，要選市長的人要像個市長的樣子，要像個市長的樣子就要直球對決，要告訴蘆洲人支不支持三重果菜批發市場，移到現在已經非常交通壅塞的蘆洲來。

她也要黃國昌回應，黃國昌總是喜歡找人來辯論公共政策，她今天也要單挑黃國昌，針對三重果菜批發市場遷移到蘆洲來好好辯論，「黃國昌最愛找人家辯論，今天林淑芬下戰帖就找你辯論，三重果菜批發市場遷移到蘆洲，這樣的選址位置是恰當的嗎？」