國民黨立委翁曉玲（站立者）今日出席中華文化暨旅遊協會舉辦的培訓課程，並分享日前赴陸的心得。

國民黨團4月由總召傅崐萁領軍，率16名立委前往大陸參訪，並與中國大陸全國政協主席會面。國民黨立委翁曉玲7日透露面會細節，其強調會面時他向王滬寧爭取開放陸生來台，但王滬寧直言回應「你們有善待陸生嗎？」翁曉玲表示，當下被一句話堵死，其強調，「我們希望大陸釋出善意，在觀光經濟總總領域能夠來跟台灣有更多交流互動，可是沒有提供相對應好處給對方，人家為什麼要來？」

翁曉玲今日出席中華文化暨旅遊協會舉辦的培訓課程，並分享日前赴陸的心得。翁曉玲表示，觀光方面，她對於外交部以及陸委會的一系列做法皆感到不以為然，莫名其妙引用不相關的法律來禁止團客赴陸。

翁曉玲表示，在與文化旅遊部交流時，雖不如大家期待，僅開放馬祖旅遊，但大陸展現更多善意，會後又表示，開放30個直航點。至於為什麼沒有開放金門，翁曉玲直言，會中有立委要求同步開放金門旅遊，但陸方強調金廈海域的事件承受了很多民意壓力，所以沒辦法開放到金門。

另外翁曉玲也透露，她有向王滬寧提出，非常希望恢復兩岸教育交流，開放陸生來台灣求學，甚至就業，至少先恢復求學，可以促進兩岸年輕人交流。但王一句話把立委們堵死，「他說你們有善待陸生嗎？」翁表示，這也是台灣現在面臨到的困境，我方希望大陸釋出善意，在觀光、經濟領域能夠來跟台灣有更多交流互動，可是沒有提供相對應好處給對方，人家為什麼要來？

翁曉玲表示，透過這次到大陸的參訪交流，她認為這只是開始第一步，陸續還會有更重要的其他工作，向前邁進。如果政府做不到，就讓國民黨跟大家一起努力，不僅是兩岸，跟其他國家交流也是一樣。