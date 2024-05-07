桃園一名因案入監服刑的趙姓男子，2022年6月4日晚間十一點多在舍房內，趁室友熟睡之際，用右手大拇指隔著對方所穿著短褲，觸摸肛門。一審依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年6月，二審認為，其行為時間前後約4秒甚短，原審量刑過重，因此撤銷改判，判處有期徒刑10月。最高法院駁回定讞。

趙男否認有何乘機猥褻室友的犯行，辯稱，當時他是依規定在舍房內睡覺，而且其在性方面絕對是OK的，並非喜歡男生，而是喜歡女生，絕對不會有問題，也不會去摳人家屁股，做出變態之事情。

不過，被害人證稱，那時候他正在睡覺，並未意識到趙男在摸他的肛門，只覺得有人在摸他，以為是在作夢，但後面越想越奇怪，就去稟報當班主管，請主管調監視器畫面，結果證實是趙男在摸他的屁股。

一審依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年6月。二審認為，其行為時間甚短（前後僅約4秒），且除觸摸被害人肛門外，並未另對其為其他猥褻行為，所造成的損害尚非甚鉅。原審未併審酌與量刑有關的犯罪情狀，於依刑法第57條量刑時，應併予審酌，所量處的刑度容屬過重，尚有未洽，因此撤銷改判，判處有期徒刑10月。最高法院駁回定讞。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。