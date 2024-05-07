疫情過後民眾瘋出國，台灣人愛去的國家除了日本以外，泰國也是不少人的選擇，一名網友表示，泰國交通便利，有海灘、夜市、市集等景點，這些台灣幾乎都有，好奇泰國觀光為何贏台灣？話題引發討論，許多網友表示泰國不只首都曼谷，還有很多度假勝地，「熱帶國家本來觀光就很強」；也有人直指台灣住宿太貴，「看看人家高級飯店一晚多少，台灣民宿寧願貴到空房也不願降低房價，哪有競爭力。」

一名網友在批踢踢發文指出，泰國曼谷是國際化大城市，有捷運相當方便，不過台北、高雄也有捷運；泰國有度假勝地芭達雅海灘，台灣則有墾丁；另外在泰國隨處可見夜市、市集，這些同樣是台灣的特色，原PO好奇「泰國是怎麼在觀光贏過台灣的？」

話題引發熱議，許多網友認為泰國文化特色鮮明，像是衣服五顏六色、食物又酸又辣、夜生活豐富等；除了大城市曼谷以外，也有很多離島度假勝地，吸引外國人旅遊，「熱帶國家天生就是觀光強，這哪需要問。」

另外當地物價便宜，有網友表示在泰國3千到5千元就能住到五星級飯店，CP值很高，「泰國光住宿就屌打了，台灣多數民宿寧願貴到空房也不願低價出租」、「台灣住宿那鬼價錢哪有競爭力」。