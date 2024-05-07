44歲曾姓騎士6日晚間騎乘改裝機車行經桃園區中正路，因車子聲音超大，引起大樹派出所警員陳信豪注意，盤查帶到同德國中的攔檢點檢測，發現排氣管噪音已超標，且曾男不但無照駕駛，身上還散發酒味，經酒測竟達0.24Mg／L，已超過標準值，當場扣車扣牌，並依噪音超標、無照駕駛、酒後駕車3罪合併開罰2萬3700元。

桃園警分局6日19至23時與環境保護局及監理站合作，在桃園市桃園區同德國中共同執行「靜桃專案」勤務，共攔查自小客車1輛、普通重型機車12輛，經檢測有汽車1輛、機車10輛，共11輛排氣噪音超過標準。

桃園警分局6日19至23時與環境保護局及監理站合作，在桃園市桃園區同德國中共同執行「靜桃專案」勤務，共攔查11輛排氣噪音超過標準。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局6日19至23時與環境保護局及監理站合作，在桃園市桃園區同德國中共同執行「靜桃專案」勤務，共攔查11輛排氣噪音超過標準。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

另有44歲曾姓騎士機車除了噪音超標外，還無照，因身上散發酒氣，經酒測為0.24，當場扣車並行政罰，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗，桃園警方指出，噪音超標開罰2700、無照駕駛開罰6000、酒後駕車開罰15000，總計處罰2萬3700元。呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

桃園市政府於去年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可逕行開罰3000元至3萬元罰鍰，桃園警分局自環保局公告後，利用線上各項勤務蒐證拍照通報給環保局，依照噪音管制法第8條逕行裁處，已經達450件，配合環保及監理單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務，噪音超標當場開單告發的達478件，拍照函請環保局通知複驗的更達3400件，目的就是要透過強力執法來「還靜於民」。

桃警指出，自去年6月推行「靜桃專案」以來，陳情檢舉件數已下降2成左右，環保、警察、監理單位齊心協力執法，已獲得相當程度的效果。針對改管炸街妨害安寧行為，桃園警方持續採取「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，捍衛用路人行車安全，維護民眾生活環境的安寧。