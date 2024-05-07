知名健身網紅筋肉媽媽去年和筋肉爸爸結束12年婚姻，今年除夕宣布再婚，獲得前夫祝福。事隔3個月，筋肉爸爸也交新對象，並首次公開女方的長相；對此，筋肉媽媽留言恭喜。

筋肉爸爸4日宣布交新女朋友，說兩人是透過網路牽起緣分的。一開始筋肉爸爸沒很放心上，深入聊過後，感受到女方真誠，但又覺得網路太抽象而猶豫。直到跟前妻筋肉媽媽討論後，他傳訊息給女方，帶著忐忑不安的心情赴約，雙方實際見面後，筋肉爸爸感覺兩人相處跟網路上一樣自然，這才互相告白。當時，筋肉媽媽留言：「恭喜～」，祝福前夫找到新對象。

筋肉爸爸公開與女友的合照。（圖／fb@JZ）

筋肉爸爸昨（6日）發文表示，常常想不透女友大可不必找手腳不方便的自己，因為無論是照顧或相處，另一半都需要極度的耐心；就算決定交往，也得不在意別人的眼光，「我一直不斷跟她確認，確認到我自己都覺得自己很煩，見面時她絲毫不在意的態度，讓我覺得不可思議，一直在公眾場合出沒，但她沒有任何介意。」

筋肉爸爸和前妻成為朋友、家人。（圖／fb@JZ）

筋肉爸爸不去想女方能陪自己復健多久，「重要的是，她肯陪著我變強壯，她一直有事情能教我，她能很自然的跟我相處，我覺得像是禮物。」不過，筋肉爸爸到現在都摸不著頭緒，「她為什麼喜歡這麼奇怪的我…」。筋肉爸爸表示自己中風、手腳不便，已經習慣這種改變不了的事實，有時候連自己都想放棄，更何況是別人。因此對女友的這份真情，他格外珍惜。