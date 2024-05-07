在2023年底COP28定調「去碳化」後所衍生的中長期綠色商機中，低碳氫(尤以綠氫)成為不容忽視領域，DIGITIMES分析師余佩儒觀察，全球氫能代表性業者有以下三大發展動向，第一、多數代表性業者皆投入發展產業鏈上游的電解水製氫技術；第二，美商Bloom Energy(BE)、日商豐田(Toyota)等業者從燃料電池起家，往上游電解槽拓展；第三、美商Plug Power、韓商斗山(Doosan)、現代汽車(Hyundai Motor)等業者幾乎涵蓋氫能上中下游產業鏈；相較下台灣氫能業者的發展模式傾向從關鍵零組件、利基市場切入。

呼應國際趨勢，有別於過去主流灰氫的發展，目前群翌能源、台達電、台肥等台廠皆投入上游製氫端發展綠氫。群翌能源已從原本的燃料電池測試設備供應商，朝代理電解水製氫設備到自研發展；台達電善用其電子電力、控制和散熱技術，透過與英商Ceres合作燃料電池開發固態氧化物氫燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell；SOFC)和固態氧化物水電解製氫(Solid Oxide Electrolysis Cell；SOEC)；台肥從低碳氨裂解氫，期以氫能事業跨足乾淨能源產業。

余佩儒觀察，台灣氫能產業早於2000年時，投入發展燃料電池，大約在2008年時，高力、保來得、宏進金屬、康舒等成為美商BE燃料電池關鍵零組件供應商，余佩儒認為台廠或可切入燃料電池逆反應電解槽的關鍵零組件，或做為系統整合(System Integration；SI)角色。

在上游製氫端，奠基在台廠長期布局燃料電池關鍵零組件基礎上，台廠或可切入電解製氫核心設備─電解槽關鍵零組件供應。值得關注的是，生成式AI帶動資料中心需求，而燃料電池可滿足資料中心低碳電力的需求，預期未來燃料電池業者與其供應鏈將受惠。

新創公司亦嗅到綠氫商機，鐙鋒綠能與電解槽業者合作提供台灣半導體業者綠氫需求，氫豐綠能投入研發水電解產氫系統。

2024年預期迎來台灣加氫站元年，中油、聯華林德將在下半年建置加氫示範站；在下游應用端，中興電工已布局氫能超過16年，在氫能源動力載具、甲醇重組型燃料電池皆有實績，預期氫能營收在2026年發酵；另外，欣興電子與BE合作建置10MW氫燃料電池，為欣興工廠提供穩定且高效電力來源，後續可觀察該模式在其他電子業或半導體業的發酵狀況。綜合來看，台灣交通部於2024年1月推出氫燃料電池大客車試辦運行計畫，余佩儒預期該計畫將帶動氫燃料電池需求，關鍵零組件業者訂單成長可期。