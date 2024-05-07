民進黨團召開輿情記者會。（摘自民進黨團YT／楊亞璇台北傳真）

和碩聯合科技董事長童子賢明確表態核二核三延役。立法院民進黨團回應，絕對不是任何說人了算，一定要有社會共識作為重要基礎，並指國民黨主席朱立倫前兩天說核廢不能永遠放在新北市、新北市長侯友宜也卡乾式貯存槽的使用執照，國民黨一方面要提條例延長核電廠年限，但對於核廢料處置，黨內也是莫衷一是。綠委莊瑞雄表態反對「屏東又不是次等國民」。

童子賢明確表態核二核三延役，還提引進芬蘭新型核電廠，由於童曾是準總統賴清德屬意閣揆人選之一，也是新境界智庫副董，外界解讀綠營核能政策可能轉彎。對於童子賢的說法，民進黨團幹事長吳思瑤表示，他們聽到了、也看到了，但是攸關國家能源政策絕對不是任何說人了算，社會共識是最重要的。

吳思瑤指出，國家能源政策討論，一定要有社會共識作為重要基礎，核能安全更是不可或缺，另外核廢料的處置，需要有具體解方，三個前提「社會共識、核能安全、核廢處置」。

吳說，國民黨立委在立法院提出核電廠延役的條例，但是國民黨自己的意見立場有無透過黨內好好來討論溝通？朱立倫前兩天說核廢不能永遠放在新北市，那請問朱立倫核廢要放在哪裡？而新北市現任市長侯友宜擁有的權力，針對乾式貯存槽的使用執照，就卡在侯友宜的手上，國民黨一方面要提條例，來延長核電廠年限，但對於核廢料處置，國民黨內也是莫衷一是。

她強調，能源政策要有強大社會共識為前提；要有非常安全的核能安全機制；核廢處置，社會也會有一個能更來進行的解方，這不是任何一個人說的算，要在三個前提才有可能往前、有建設性的討論。

民進黨立委洪申翰表示，任何能源選項都可以理性討論，尤其每個選項優點、缺點、風險，都可以被綜合考慮，也不可能靠核能解決所有能源問題，在台灣核電一直是各方有不同看法的其中一個焦點。

他表示，在台灣地質的條件、地理環境、人口密集的狀況，比其他國家特殊，不管主張擁核、非核，都必須非常嚴肅面對，從安全的角度不可以也不應該打折扣的地方，在台灣要討論核能選項接下來該怎麼走，在這些安全的條件上，恐避必須經過最嚴謹的評估、思考，才有辦法做綜合考慮。

洪申翰說，核廢料的問題，一直是台灣面對核能議題裡面，比別的國家更挑戰、更辛苦的地方，想要主張核電的人，有沒有負責任的做法，能夠不被大家覺得核能使用會是不太負責任的狀況，整體都可以進行討論，能源政策當然可以有檢討空間，如何理性、基於事實上論辯取得社會社普遍共識，這個議題上最大的關鍵在此。

民進黨團書記長莊瑞雄說，直白的講，核能問題大家腦筋動到核三，而核一室外貯存槽還沒辦法啟用，核二、核三的貯存槽都已經滿了，現在是倒數計時，核三一號機在今年7月27日到期，二號機是明年5月17日到期，朝野各黨都非常清楚，要延役前5年要提出申請。

他提及，立法院再怎麼萬能，不是只有法律修改就好，核廢料要放什麼地方，這很現實的問題，國民黨提出修法以後，還是會碰到一個問題，「別人的孩子死不完」，要放哪裡，「如果核三要延役，我就跳脫民進黨黨團的意見，這個我反對，我從過去反對，我將來還是反對」。

莊瑞雄認為，長期大家的論述就是核廢料放到什麼地方，除非有新的技術出來，核廢料有辦法安全儲存，才會有社會共識，否則只是大家「挪」，因為新北人口太多、朱立倫說核廢料不能長期放在新北，那到最後動腦筋就動到屏東去，「屏東又不是次等國民。」