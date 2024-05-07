根據統計，大腸癌曾連續15年位居10大癌症之首，年奪6千多條人命，而許多大腸癌是由大腸息肉演變而來，若能及早發現，就能降低罹病風險。醫師表示，在台灣50歲以上族群，超過一半都有大腸息肉，並提供3方法來自我檢視，包括飲食是否不均衡、生活習慣是否不良，以及是否有體質原因，當心都很容易生長息肉，值得特別警覺。

大腸癌是泛指發生在結腸及直腸內的惡性腫瘤，值得注意的是，高達9成的大腸癌，都是由「腺瘤性息肉」演變而成。大腸直腸肛門外科醫師於粉專發文提醒，日常生活的不良習慣易養成大腸息肉，因此，平日務必要多吃蔬果和原型食物、保持適度運動、避免抽菸喝酒，以及定期接受大腸鏡檢查，都非常重要。並提供自我檢視3方法，以了解是否屬於息肉高風險群：

1、飲食是否不均衡：常吃高油脂、高動物性蛋白、高熱量、低纖維、加工食物、油炸物，且不愛攝取蔬果纖維。

2、生活習慣是否差：缺乏運動、抽菸、喝酒、壓力過大、睡眠不足等。

3、是否有體質原因：部分人是因家族基因中具「瘜肉增生因子」，因此年紀輕輕，大腸內就可能長出息肉。

北投健康管理醫院副院長梁程超先前提到，大部分的大腸息肉與大腸癌發展初期相同，就是沒有明顯症狀，往往容易被忽略。他呼籲，若為50歲以上、肥胖、抽菸、飲酒、飲食較精緻、愛吃高油脂食物或加工肉品、有大腸癌家族病史者或曾有潰瘍性大腸炎及克隆氏症，皆屬於高危險族群，應提早安排大腸鏡檢查。

梁程超指出，從腺瘤性息肉進展到大腸癌的時間約5～10年，若能提前檢查出腸內息肉的生長，並在其演變成腫瘤前切除，就能有效預防大腸癌。

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