聯發科（2454）與Counterpoint Research攜手業界夥伴共同發表《生成式AI手機產業白皮書》，為手機產業注入嶄新動能；引領產業趨勢的重量級白皮書，首次明確界定了「生成式AI手機」的概念，並細緻描繪出其核心特徵。

生成式AI手機將在硬體上具備先進的行動運算平台、AI加速器以及高效能記憶體等強勁硬體規格，並支援大型AI模型的地端部署或與雲端協同執行，為手機帶來極富實力的AI算力。

在軟體層面，生成式AI手機將具備多模態模型能力，可以自然流暢地理解並產生多種形式的內容，包括文字、圖像、語音等。這不但能為使用者帶來創新的體驗，也將催生全新的應用場景，打開無限可能。

此外，生成式AI手機將提供無縫自然的使用者體驗，裝置能以對話模式理解並迅速回應使用者請求。同時，生成式AI手機亦將涵蓋完善的安全防護機制。白皮書預測，到2027年生成式AI手機的市場規模將突破10億台，屆時生成式AI技術將普及化，更多消費者將能享受這項創新所帶來的好處。

本次發布的重量級合作陣容，除了聯發科技與Counterpoint Research外，還包括阿里雲、通義千問、百川大模型、虎牙、酷狗、零一萬物、OPPO、Soul、騰訊AI Lab、騰訊混元及vivo等重量級夥伴。各方攜手合作，勢必加速生成式AI手機生態系統的成熟，共同開啟智慧手機發展的新里程。