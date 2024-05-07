20多歲黃男年紀輕輕不學好，遭台中地方法院等7個司法機關通緝，日前搭朋友的車逛大街時，被曾逮捕過他2次的員林分局偵查隊陳姓小隊長認出，趁車子停等紅燈時上前圍捕，黃男嚇得拔腿狂奔，試圖逃跑，被鍥而不捨的員警追到求饒，直喊不跑了！

真的是賊星該敗！黃男全身刺青，特徵明顯，加上陳姓小隊長曾逮捕過他2次，第1次是黃男擔任詐騙集團車手，落網後的黃男仍不學好，第2次被陳姓小隊長逮到時，還晉升為詐騙集團水房，為詐騙集團製造斷點，令陳姓小隊長印象深刻，一眼就認出來。

黃男遭台中地方法院等7個司法機關通緝，看到警方出現嚇得拔腿狂奔。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

黃男被眼尖員警認出後拔腿狂奔，最後氣力放盡束手就擒。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

黃男3日下午搭友人自小客車內在員林市區閒逛，在準備離開時，湊巧被返回駐地的陳姓小隊長鷹眼發現，陳姓小隊長立即通報線上警網攔截圍捕該車，並趁車子停等紅燈時上前捉捕黃男，黃男嚇得奔出車外。

黃男不顧安全，橫越過馬路，試圖躲進對面附近一處廣場，員警追到員林市員水路2段1處民宅外，將跑到脫力的黃男順利逮捕，黃男跑得氣喘噓噓，直喊不跑了、不跑了！最後乖乖束手就擒。

員林分局偵查隊隊長李旺興表示，員警日前偵辦詐欺等刑事案件，發現黃姓犯嫌涉有重嫌，且遭彰化地方檢查署等多處地檢、地院發布通緝，員警積極布線查緝，3日遭執勤同仁鷹眼發現該犯嫌乘坐友人自小客車內於市區閒逛，即通報警網攔截圍捕，等該車停等紅燈時，大批警力即上前圍捕，該嫌發現大批警力到達後即棄車拔腿狂奔逃逸，躲進附近一處廣場，遭隨後趕到員警查緝歸案。

黃男被逮捕到案後，警方一查，發現他因涉犯多起詐欺案，遭台中地方法院、台南地方法院、彰化地方法院、台中地方檢察署、彰化地方檢察署、嘉義地方檢察署及台南地方檢察署等7個司法機關通緝在案。警詢後依《 刑法》詐欺罪、傷害、搶奪、洗錢防制法及組織犯罪條例移送彰化地方檢察署偵辦並接續執行刑期。