第4水道曾仲寬（右）在全國小學游泳錦標賽低年級男子組50公尺蝶式以破大會紀錄拿下金牌。（教練提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市泰和國小二年級學生曾仲寬，參加甫結束的全國小學游泳錦標賽，報名8個項目，豪奪7金1銀，其中6破大會紀錄，個人成績亮眼，也幫助泰和國小拿下全國小學游泳錦標賽低年級男子組第1名，儼然是泳壇明日之星。

年僅9歲的曾仲寬在全國小學游泳錦標賽低年級男子組賽事一鳴驚人，他拿下7金的項目為50公尺、100公尺、200公尺自由式，50公尺、100公尺仰式，50公尺、100公人蝶式，另外1面銀牌則是團體200公尺混合式。

曾仲寬參賽8個項目，展現驚人體力，更令人佩服的是，各組選手中，不乏比他年齡還要大的三、四年級學生，他在多個最後奪金的項目中，一路落後苦追，在最後關頭才一舉超前，他在200公尺自由式中，以0.05秒勝出。

泰和國小游泳教練由楊秀慧、楊于慧姊妹擔綱，她們表示，泰和國小泳隊這次派出39人參賽，在1389各選手中，拿下低年級男子組（10歲以下）總錦標賽第1名，11歲至12歲男總錦標第4名，個人賽部分共獲得7金4銀3銅的成績。

「第4水道曾仲寬破大會紀錄！」教練表示，曾仲寬把目標抓得很明確，鬥志很好，意志力也相當強，在落後在狀況下後來居上，不但奪冠，還連破大會紀錄，在賽場每每聽到大會宣布曾仲寬破大會紀錄時，她們內心都激動不已！

曾仲寬5歲開始學游泳，當初是因為幼時發燒導致細支氣管炎，需長期遵照醫師指示服藥，因當時曾仲寬的哥哥曾旭陽學游泳學得很好，其父母親就讓曾仲寬也去學，在每天跑步、跳繩、踩飛輪及游泳等刻苦訓練下，曾仲寬越練身體越好，還展現出游泳天分，和哥哥一樣頻頻在游泳賽事中奪獎。

曾仲寬（左）與哥哥曾旭陽（右）出身游泳世家，兄弟倆在游泳賽事得獎連連。（教練提供／孫英哲彰化傳真）

曾仲寬把大自己2歲的哥哥曾旭陽當成英雄、偶像，他說，這次成績不錯，感到很開心、很興奮，也很驚訝。在比賽過程中，發現自己落後時，就告訴自己一定要後來居上，很高興有做到，但還要更加努力練習。

曾旭陽、曾仲寬兄弟生在游泳世家，他們爺爺奶奶年輕時，在1959年曾目睹八七水災，於是堅持全家人都要學會游泳技能，延續到曾家第二代都是游泳體育績優選手出身，曾家第三代的曾旭陽在全國春季游泳錦標賽中拿到2金3銀2銅，曾仲寬在全國小學游泳金標賽囊括7金1 銀，游泳世家實至名歸。