每年5、6月是梅雨季節，也是水庫大進補的關鍵，氣象專家賈新興表示，今年梅雨季預估5月下旬開始有降雨轉偏多的趨勢，且持續到6月中旬，有利梅雨的環境大約在5月27日至6月8日。

賈新興今天在臉書分析未來10天天氣及短期氣候趨勢，周三、四（8、9日）受東北風影響，新竹以北及宜蘭氣溫略降。降雨方面，明天清晨高屏沿海有零星短暫雨，午後新竹以南山區及東部有局部短暫雨，北海岸至基隆及東北角有零星雨。周四宜花零星雨，午後南投以南山區及高屏有雨。周五、六（10、11日）的午後， 山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，周日是母親節，周日、下周一（12、13日）受鋒面影響、降雨明顯，母親節當天西半部轉局部短暫雨，午後宜花東也有雨。下周一西半部沿海及宜蘭仍有零星雨，午後各地有陣雨，中南部有局部較大雨勢機率。下周二（14日）苗栗至雲林仍有零星雨，午後嘉義以北及宜花有局部短暫雨。下周三（15日）華南水氣移入，台南以北及宜蘭有局部短暫雨，花東零星雨，下周四（16日）午後山區局部短暫雨。

梅雨部分，賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，5月下旬起降雨有轉偏多的趨勢，並持續至6月中旬，研判有利梅雨環境大約落在5月27日至6月8日，不過5天後的預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。