溫姓男子去年駕駛小貨車前往台積電某廠區，在門口遭警衛攔檢時，竟口出惡言，恐嚇對方「你是沒被打過嗎？」讓警衛心生畏懼提告溫男，溫男竟一改囂張態度裝可憐，最終遭新竹地院法官依恐嚇危害安全罪，判處拘役30日。

溫男2023年10月駕駛租賃小貨車，前往位於新竹縣寶山鄉台積電某廠區，於門口遭警衛攔檢時，與警衛發生口角爭執，警衛為了自保於是拿出手機錄影，此舉引發溫男不滿。

溫男基於恐嚇之犯意，對警衛恫嚇稱：「不要以為你在錄影我就不敢打你」、「你是沒被打過嗎？」、「你是混哪裡的？」等語，以此加害生命、身體之事恐嚇，使警衛心生畏懼，致生危害於安全。

警衛提告後，溫男一改囂張態度，搬出自己得了癌症、家庭經濟狀況免持等藉口，並希望雙方能夠和解。警衛提出溫男向新竹仁愛兒童之家捐款等條件，雙方最終順利和解。

新竹地院法官認為溫男一時失慮犯錯，並已坦承犯行，深具悔意，又其事後已與告訴人達成和解，應可知所警惕、無再犯之虞，雖依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，但可緩刑2年。