【全程字幕】被打瞌睡次長1句話惹怒 王世堅喊時間暫停：我生氣三秒 @ChinaTimes

被視為蘇系人馬的數發部次長李懷仁，確定將接下高市府副市長懸缺，但過去黑歷史也曝光，曾被爆網路帶風向、霸凌記者，去年備詢還被抓包疑似打嗑睡等爭議。藍綠對他接任看法不一，藍營狠酸「各位媒體要小心」、到議會不要再睡，綠營則肯定李懷仁能提升市政戰鬥力。

高雄市長陳其邁今（7）日證實，延攬李懷仁擔任副市長一職，並表示兩人有多年共事默契，且數發部任內負責政府數位治理，對高雄推動智慧城市會有很大的幫助，李懷仁預計5月底到任。

國民黨高市議員白喬茵認為，陳其邁從2018年來政見就就一直圍繞5GAIOT、產業轉型、工業4.0這些主軸，但這些年來民眾對於高雄的「智慧」的改變感受還是有限，懸缺已久的第3位副市長由李懷仁來擔任，只要是把專業拿來「做事」而不是「圍事」，那是一張好牌，樂見他可以有系統的落實陳其邁的政見，讓市民對智慧城市更有感。

白喬茵提到，畢竟李懷仁是蘇貞昌、陳其邁都倚重的政院幕僚，在疫情期間推動口罩實名制，也曾在高雄擔任一卡通董事長、在中央當過政務次長等級的閣員，對於高雄爭取數位建設應該幫助不小，加上2026年快到了，陳其邁應該也會想留下好看的政績，為將來更上一層樓打下基礎，不過還是要提醒李懷仁，「進到高雄市議會備詢記得不要打瞌睡」。

國民黨高市議員邱于軒則引用媒體報導狠酸，李懷仁過去曾被爆利用網路帶風向、霸凌記者，她意有所指說「各位媒體小心囉！」

民進黨高市議員黃文益則說，市長陳其邁挑選副市長很謹慎，自己對於初來乍到的官員會先觀察表現，不會像國民黨又褒又貶，還沒上任就攻擊；高雄幅員遼闊需要3位副市長，李的加入有助提升整體戰鬥力。

民進黨高市議員邱俊憲認為，李懷仁雖然跟市長有長期互動，能順利執行市長交辦的任務，但必須多花點時間跟議會、地方互動，至於過去大家對他的質疑跟檢視，走過必留下痕跡，李既然接任了，就要去面對議會不同聲音跟看法，自己是正面期待居多。

民進黨高市議員湯詠瑜表示，準副市長李懷仁曾待過一卡通、數位發展部等要職，對於智慧城市、電子支付工具票證業務熟悉，過去也有政治幕僚背景，他的到任有助於加強化高市府數位服務、智慧城市、淨零轉型等整合發展。