輔仁大學織品服裝學系第51屆畢業展演「織繭」，於5月3日（五）至5月5日（日）在松菸文創園區一號倉庫（動態展）與北向製菸場（靜態展）盛大舉行。本次展演主題《織繭》設計理念發想自「毛毛蟲蛻變成蝶的過程」，將織品系的三組（織品設計、服飾設計、織品服飾行銷）比喻成三隻破繭而出的蝴蝶，學生們彼此磨合、相互影響與啓發，凝聚不同人的力量與專長，為服裝注入獨有的靈魂，完成一場交織絢爛之彩的時尚印記，同時與觀眾進行了一場感性的邂逅。

本次動態展演包括毛衣設計21組、服裝設計27組，靜態展包含織品設計27組及織品服飾行銷企劃33組，《織繭》展演已成為第51屆全體同學一起邁向人生新階段的重要里程碑。學習的過程或許充滿挫折與掙扎，然而這些蛻變都是塑造學生成為更耀眼自己的實力與助力。學生們結合各自專業領域的技法，創作出具有個人風格的作品，每一個展區都是一場豐富的視覺盛宴，觀眾不僅能感受到藝術裝置的美感，更能發現這些作品潛藏的商業潛力和價值。

設計是一種深度自我表達的過程，此次動態展演呈現創作的多元性，作品涵蓋現代議題、循環經濟、文化現象、自我探索、以及對未來世界的無限想像。同學們藉由創作，重新審視服裝邊界關係的可能性，回歸審視自然環境之美，體現服裝與光影變化的流動美感。在創作過程中，學生們精心選取纖維和面料，並透過電腦技術進行織造編程與設計圖樣的撰寫，透過每位設計者的巧思與轉化，完美呈現服裝材質、色彩、線條與輪廓的彼此交融，同學們透過作品，各自成為服裝創意的傳遞者，帶領觀眾進入一場時尚蛻變的服裝饗宴。

呂澄昕／主題：萌萌夢幻使者的使命。（圖／輔仁大學）

織品設計靜態展，呈現科技、永續與創新的精彩組合，同學們運用毛衣設計與針織設計專長，從挑選纖維、圖案、配色到組織等，多重調整與實驗後，再將其運用到各式服裝設計上。呈現學生們於布料設計、染織領域的專業技術與發展潛力。本次展出的每一件作品不僅是學生們創意與專業技術的呈現，更是傳遞他們對於布料設計的熱情與美感，匠心獨具的創作成果。

游子葳／主題：looking for Marianne。（圖／輔仁大學）

廖啟宏／主題：遊牧。（圖／輔仁大學）

織品服裝行銷靜態展分為創意企劃、產學合作以及論文專題等3種類別，內容涵蓋了時尚產業永續發展、網路平台的設計與經營管理，以及當下流行的時尚與文化相關議題。創意企劃類，除培養學生具備提案規劃的能力外，更需具備執行與解決問題的能力。產學合作類則由同學們與企業合作，透過學生的創意提案與企業共同進行品牌建構或商品行銷，創造多贏的新契機。在論文專題中，同學們探討了影響消費者行為的因素、品牌社群行銷及VR與消費者的關係，展現同學們跨領域整合的能力。

紀凱綸／主題：OSHIKATSU。（圖／輔仁大學）

此次展演的評審團包括GIOIA PAN設計總監潘怡良、DOUCHANGLEE創始執行長竇騰璜、JUST IN XX 設計總監周裕穎、APUJAN設計總監詹朴、臺灣大學戲劇學系王怡美教授、若雷針織設計總監陳瑞枝、儒鴻企業織布事業部副總蔡正欽、新光紡織研發部設計總監陳明崇、康泰納仕VOGUE行銷總監林家綝…等，他們將為學生們的作品提供專業評價，希望學生們在展演中展現出卓越的創意與實力，為未來的職業發展奠定堅實基礎。

李欣庭／主題 : Social support。（圖／輔仁大學）