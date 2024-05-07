自動給飼料設備。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府去年首創「禽舍改建升級轉型加碼計畫」，在中央和市府加碼補助下，密閉式水簾禽舍最高補助可達1300萬元、非開放式禽舍最高補助550萬元，農友只需負擔約3成建造費，有養雞戶升級改善為密閉式禽舍再導入自動化設備，產量提升8％且更省人力，今年續辦鼓勵業者踴躍申請。

自動集蛋設備。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

智慧秤飼料系統。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

農業部已公告今年度「養禽場禽舍改建升級補助作業要點」，補助對象為飼養規模5萬隻以下領有畜牧場登記書或有效飼養登記書養禽場，依禽種種類不同也有不同補助申請項目，禽舍結構以密閉式水簾禽舍及非開放式禽舍二擇一，並須同時申請自動化機械生產設備等項目，而新建禽舍不適用本計畫。

農業局長陳冠義表示，近年全球極端氣候及國際禽流感的流行，桃園市政府為替畜牧產業謀求最大福利，去年首創「禽舍改建升級轉型加碼計畫」，今年延續受理，除原農業部補助每場改建禽舍及自動設施之建造總價1／2以外，若經中央審核通過的養禽場，桃園市再加碼補助禽舍改建及相關智慧生產系統的建造總價1／5，最終農業部加桃園市政府密閉式水簾禽舍最高補助可達1300萬元，非開放式禽舍最高補助550萬元，農友只需負擔約3成建造費。

陳冠義表示，去年轄內雖僅有1場蛋雞戶獲得中央禽舍改建升級補助，但養雞戶透過升級為密閉式禽舍，且導入自動化設備如自動給水給飼系統、自動集蛋等，及智慧化設備如智慧飼料秤重系統等，使雞蛋日產量提升約5至8％、飼養人力更是節省一半，除加速產業轉型升級，更能提升國產禽品產能品質並達到解決農業缺工問題。

陳冠義提醒，申請時間即日起至5月31日截止，請有意願申請的業者，依補助辦法備妥相關文件寄至「桃園市政府農業局漁牧科」。相關檔案可至桃園市農業局網站-便民服務-檔案下載-民眾常用下載，如有補助相關疑問亦可致電桃園市政府農業局電話03-3322101＃5454徐小姐。