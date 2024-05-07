蔡英文總統520卸任倒數，今天（7日）有媒體報導，蔡總統決定在520前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的犯罪所得，全部聲請沒收。對此，法務部今天表示，特赦是總統的權力，目前並未接獲總統府及行政院方面要法務部研議特赦扁的公文，對於是否特赦扁，毫無所悉，但法務部強調，縱使扁獲特赦，仍是有罪身分，其被瑞士凍結的扁家龐大資產，仍將依法追討。

法務部表示，特赦是總統的權力，法務部是行政院的法律幕僚單位，若總統府需要法務部提供研議特赦扁的意見，會透過行政院以公文要法務部提出研議意見，但目前為止，尚未接獲總統府及行政院方面要法務部研議特赦的相關公文，因此對於總統是否決定特赦扁一事，目前毫無所悉。

法務部表示，對於特赦扁一事，法務部過去經常接受立法委員的質詢，因此若行政院有公文要法務部提出意見，法務部會遵照行政院指示辦理，且由於相關資料都有，回覆特赦意見的時程並不會太久。

至於扁若獲特赦，扁家在海外的龐大不法資產會如何處理？法務部說，法務部目前持續與瑞士進行司法互助，瑞士仍凍結扁家海外資產，法務部隨時掌握，瑞士方面在等我國在扁案判決確定，就會啟動後續的發還作業，但縱使扁獲總統特赦，仍屬有罪之身，法務部的立場是會繼續積極追討不法所得。

蔡英文總統執政8年任內，批示特赦的2案，為 原住民王光祿被控非法持有獵槍案、前國軍少將韓豫平及士官張淯森浮報加菜金2880元案。