高雄市中都溼地公園周邊餐廳眾多，一到假日車位一位難求，上周日傍晚接近用餐時間，2家人開車看見同一空位，其中一家派32歲李姓男子以肉身佔位，引發另一家人54歲柳姓男子不滿，雙方起口角未解遂報案請警方到場，占位的李男認為柳男試圖開車逼近，堅持提告恐嚇罪，警方雖然受理，但因占位已違規在先，仍向李男開出500元罰單。

據了解，李男、柳男於5日傍晚，都載一家大小要到中都溼地公園周邊餐廳用餐，因附近踏青、用餐民眾多，停車位一位難求，李、柳2家人都發現同盟三路與德裕街口的一處空位，柳男抵達準備停車時，發現車位遭李男以肉身占位，雙方僵持不下，最後只能報警請警方主持公道。

佔位的李男認為，自己先發現車位，因此下車佔位，柳男卻試圖開車逼近，決定向柳男提恐嚇告訴；柳男則認為李男占位已違規，且李男車輛尚未到現場，理應能合法停進停車格，卻遇李男不講理硬是以肉身卡位。

警方表示，以肉身占用停車格，已違反道路交通管理處罰第78條第1項第4款規定，行人如於交通頻繁之道路，坐、臥、蹲、立，足以妨礙交通者，可處新台幣500元罰鍰，警方現場已依規定予以開單舉發；而李男堅持向柳男提告恐嚇，警方也依法受理函請地檢署參辦。