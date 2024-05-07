屏東縣九如鄉前鄉長張振亮，2022年投入屏縣議員選舉，疑似花30萬元委由江姓男友人買票，依涉嫌違反選罷法起訴，一審認定證據有瑕疵、判張振亮、江男無罪，案經上訴，高雄高分院7日宣判，張振亮預計行賄300票、改判8月，江男4月但可易科罰金，可上訴。

59歲張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2022年登記參選屏東縣第二選區議員，遭人檢舉涉嫌買票。

檢方查出，張振亮以報紙包覆3疊千元鈔、總計30萬元，交付給江男，隔天晚上再與廖姓女友人碰面，告知她數日後會託人轉交賄款，廖女隔日收到9萬元，預計日後以每票500元代價向鄉親買票。

一審認檢方舉證不足，判張振亮、江男無罪，廖女則因犯交付賄賂罪，判2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權3年，1年內須向公庫支付8萬元，及接受法紀教育6場次。

二審法官認為，張振亮、江男均推拖30萬元是要用來辦理「選舉說明會」，檢調人員當時在江男帶領下，到偏僻的工寮內取出30萬現金，該處並非一般人會藏錢的地方。張振亮也坦承30萬元是他交給江男，但交付後1個月都沒辦理說明會，2人明顯有預備賄選的意圖。

審酌張振亮曾擔任鄉長，江男曾擔任鄉民代表及公所秘書長達數十年之久，2人均有豐富參選經驗，若檢警未及時查獲，估計將能賄選300票，將對該選區造成重大影響，最後改判張振亮8月、褫奪公權3年；江男4月、可易科罰金、褫奪公權2年，可上訴。