高雄市長陳其邁（前右三）7日在楠梓區回答民進黨總召柯建銘失言風波時表情凝重。（林瑞益攝）

關於蔡英文總統可能在520卸任前特赦前總統陳水扁，高雄市長陳其邁7日說，尊重總統的職權。至於民進黨總召柯建銘於6日說：「4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主。」陳其邁7表示，失言就是失言。

陳其邁上午到楠梓區藍田國小新建工程動土儀式，對於總統府可能會特赦陳水扁，陳其邁說，他尊重總統的職權，現階段阿扁總統的健康還是大家關注的焦點，也相信蔡英文總統會對司法政治、減少社會對立做全盤考量。

至於柯建銘的失言風波，陳其邁說，失言就是失言，柯總召已經道歉。在立法院的攻防很多，陳其邁也提醒朝野在討論重大事件時，要基於通理心的考量。柯總召在此事已經承認失言，也已經道歉，陳其邁對此予以尊重。

藍田國小校舍新建統包工程方面，這是因應「護國神山」台積電進駐高雄，高市府為提供相關人員的子女教育而設，陳其邁說，感謝立委李柏毅協助爭取建校經費8.8億元，屆時會有國小48班、幼兒園、公托等。此校的主體工程將於明年12月完成，加上之後的室內裝修，預計於115學年度開始招生。