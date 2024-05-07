本季尼克實在太厲害了！7日東區準決賽首戰不僅迪文森佐在關鍵時刻投進超前三分球建功，更重要的是頭號大將布朗生連續4戰攻破40分大關，一項數據超越喬丹大帝，寫下NBA紀錄，紐約大軍勢不可擋。
前來挑戰的溜馬，打完前三節取得5分領先優勢，然而決勝節卻遭到布朗生的狙擊，全場布朗生26投14中，14罰沒有落空，43分、6籃板、5助攻，光是第四節就獨拿21分，最後12秒3罰俱中幫助尼克成功逆襲，搶得好彩頭。
布朗生在過去5場季後賽分別攻下39分、47分、40分、41分和43分。根據統計數據顯示，布朗生是繼喬丹之後能在季後賽連續4場得分超過40分的球員，也是季後賽連續4戰總得分超過170分的NBA史上第一人。
此外，布朗生還豎立起一道障礙，那就是季後賽史上首位連續4場寫下40分、5助攻的球員，這樣的紀錄就連喬丹、詹姆斯、布萊恩等人都無法望其項背。至於連續場次得分破40分，除了布朗生與喬丹(1993年)外，還有1984年的伯納金與紀錄保持人1965年韋斯特(連續6場)，布朗生下一個目標就是超越韋斯特。
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