一名專業的收納師茱莉亞（Julia Williamson）說，廚房可能會成為家中一大混亂、威脅，只因為人們收集多年不用的杯子和香料等東西。她也透露5項需要整理的地方與物品，分別為香料罐、馬克杯、水槽下的空間、餐具與塑膠袋。

據《商業內幕》報導，茱莉亞認為廚房是家的中心，因此很容易堆積雜物，並透露5個技巧讓廚房恢復乾淨與整齊。首先，她建議可以從香料櫃開始檢查，大部分香料的保存期限都很短，如果已經沒有濃烈的氣味，這代表可以丟了。她也建議之後可以購買散裝的香料、小包裝作為料理使用。

第二點就是廚房有太多馬克杯，茱莉亞知道大部分人家中的馬克杯來自他人贈送，或衝動購物下的結果，她認為可以留下自己真的會用的馬克杯，挪出較大的櫥櫃空間。

第三個整理重點是水槽下的空間，那裏總是堆滿噴霧瓶、抹布、海綿和各種清潔用品，茱莉亞建議把它們全部拿出來，看看什麼有用，什麼沒用，然後丟掉不太可能使用的東西。另外，可以將類似的物品用鞋盒等之類的收納盒集中裝在一起，方便尋找。

最後是餐具與塑膠袋，前者應該要挑選自己真正喜歡使用的，後者雖然有用，但他們在廚房中的數量實在太多，盡量讓它們維持在一定的數量即可，茱莉亞也指出，若你有想把上述的東西丟掉，這些塑膠袋肯定能幫上大忙。