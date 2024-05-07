屏東1名27歲曾姓男子購買槍枝零組件，還有車床、鑽床等機械加工設備，涉嫌改造手槍，擔心遭查緝，他還不停更換住處，警方組專案小組追查，於東港一處停車場逮人，隨後到住處搜索，共查獲非制式手槍、鋼管槍、子彈等證物，他自稱是有興趣才自學改槍，警方對他說法存疑，訊後先依法送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心獲報，27歲曾姓男子涉嫌改造槍彈，與屏東縣政府警察局潮州分局共組專案小組循線追查，並報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方於曾嫌車上查獲槍枝與子彈。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

專案小組調查，曾男近年來曾購買槍枝零組件，陸續購入車床、鑽床等機械加工設備，以車床、鑽頭、膛線刀等工具改造槍枝、子彈，擔心遭查緝，他躲藏在屏東縣東港、內埔等地，還時常更換住居處。

警方於1月23日持搜索票在東港一處停車場，趁他一下車立刻上前逮人，曾男來不及反應，只能乖乖就範，警方於車中的包包內查獲非制式手槍和數枚子彈，隨後到他於內埔承租的住處內，共查獲非制式手槍1支、鋼管槍1支、子彈12顆、內含火藥空包彈135顆、彈殼22顆、彈頭156顆、火藥粉及改造工具1批等相關贓證物。

據了解，曾男無業，聲稱是有興趣才自學摸索，不過警方對他說法存疑，且不排除有共犯，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地方檢察署偵辦。