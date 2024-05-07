民進黨團今召開記者會回應輿情。（摘自民進黨團YT／楊亞璇台北傳真）

民進黨團總召柯建銘昨在立院脫口「老天有眼發生大地震，要救台灣民主」，國民黨立委呼籲請辭，藍黨團總召傅崐萁要求準總統賴清德將柯逐出國會。民進黨團今表示，柯建銘在第一時間就面對失言風波道歉，力挺柯為失言負責，如果柯建銘失言後即刻道歉就要辭職，「像國民黨立委徐巧芯這樣明顯的的洩密，該怎麼處置呢？」

民進黨團今召開記者會回應輿情。對於柯建銘失言，藍營要求請辭，黨團幹事長吳思瑤指出，柯總召昨天的說法確實不妥，傷害人民情感，說錯了就是說錯了，柯建銘本來也誠心誠意的三度道歉，臉書文字致歉、召開記者會向國人致歉，也鞠躬向國人誠摯的致歉，希望社會能夠收到柯建銘誠心誠意的致歉，他也沒有要逃避。

吳思瑤提及，整個國會在討論國會改革相關的過程失序，沒收民主程序，踐踏程序正義，柯建銘非常憂心台灣國會香港化，當台灣國會不再民主，或是有境外勢力試圖用台灣的民主摧毀台灣民主，當看到藍白聯手沒收一切討論的權利，這個時刻，柯建銘出自高度優先，也許措字遣詞上確實失言，希望大家看到他誠心的致歉。

吳思瑤說，在野黨一定會無限上綱，一定會進行非常多政治攻擊，力挺柯建銘為他失言負責，力挺他這個負責任表現，也會持續在他領導之下，民進黨團會強力作戰，民進黨團屢戰屢敗，但也會「屢敗屢戰」，「我們是堅強的戰鬥團隊，會互相支援、力挺」。

民進黨立委洪申翰指出，民進黨團力挺柯建銘，不是因為他是總召，民進黨團的態度是，如果有說錯了就誠懇面對、道歉，這是他們非常重要的文化。

洪申翰說，民進黨團力挺柯建銘的原因是，柯在第一時間就面對失言風波道歉，相比其他政黨，大家可以看出差別，如果柯建銘失言後即刻道歉就要辭職，「像徐巧芯這樣明顯的的洩密，該怎麼處置呢？」

洪申翰強調，這不是護短，民進黨團絕不護短，第一時間柯建銘就出來表達歉意，一再道歉，也讓大家知道說話原意是什麼，怕大家過度引申，怕大家有所誤會，這個文化是民進黨團非常珍貴的地方。

民進黨團書記者莊瑞雄指出，柯建銘在政壇打滾幾十年，話講的也多，大家把他聚焦在昨天講的這句話，可是，柯建銘失言以後態度坦蕩也馬上道歉，國民黨不需要藉這樣的失言，好像是無限升高，講出更難聽的話，要趕出立法院，如果一個失言事後坦蕩的道歉，國民黨就有這麼嚴厲的主張，那該去好好檢討黨內同志涉及洩密，黨團的領導者不要說官司纏身，甚至都已應坐過牢回來的人一副是正義的化身，顯然不符合比例原則。

吳思瑤指出，他們都接受社會檢驗，社會用最高標準要求民進黨，他們接受，這也是他們自我對待的方式，但這是對照組，大家可以去對照其他政黨的作為，誠心誠意接受柯建銘的致歉，希望社會接受到他的歉意。