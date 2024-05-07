張菲兒子張少懷11年前與小他13歲的翁馨儀結婚，兩人育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，本月2日翁馨儀慶祝31歲生日，她曬出自己穿細肩帶花紋短裙的照片，秀出一雙辣腿，而她平時常分享家庭生活日常，打趣曝最近收到老公突然傳訊給她還飆國罵，原來是心愛的衣服染到色，讓人好氣又好笑。

身為二寶媽的翁馨儀外型一直維持相當得宜，身材纖瘦散發少女氣息，近日她寫下：「祝我31歲生日快樂，30+後時間真過得特別快～這一歲一切都好， 開始懂得放過自己，活得越來越自在，清楚自己想要什麼，也都在實踐的路上，只求自己和我愛的你們都健康平安，我的人生因你們而美好」，她更分享老公跟女兒神秘兮兮說要去房間拿禮物給她，結果出來後竟是兩人手比出愛心符號，讓她噴笑。

翁馨儀常分享和張少懷婚姻日常。（圖／中時資料照）

翁馨儀過去常在網上自嘲和老公是「老夫少妻」，給另一半綽號是「師丈」，昨(6日)她曬出張少懷某天突然傳訊息給她，開頭就飆罵：「X！我的白T都被染了」，而且剛好只有染到他穿的衣服，讓翁馨儀虧：「阿嬤就說黑白要分開洗了吧」、「一回家就在我耳邊說了超多次完蛋了，官網沒貨了，到底多強迫症要堅持同個品牌啦」。

翁馨儀曬出和張少懷對話。（圖／翻攝自hsinyiwong IG）

而翁馨儀也在和網友的Q&A中表示沒考慮做雷射近視手術，因為她度數很淺才200多度，加上平時戴隱形眼鏡速度快，不覺得這件事困擾她；至於理財之道，她透露自己有買基金，尤其是有月配息那種，可以減輕她基本開銷，但她強調買基金還是有風險，她是放長期的，存錢方式就是設定戶頭裡一定要有固定金額，超過的錢會拿去投資或買奢侈品，低於這個數字就會減少開銷，認為理財就是舒服就好，適時犒賞自己，否則很難持之以恆下去。