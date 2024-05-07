共同歡慶MUJI無印良品在台20周年，即日起至6月2日入手Gogoro x MUJI無印良品聯名系列任一車款，即享限時兩大禮遇，包括聯名配件、網路商店購物金；搭配每月199元起資費方案與政府最高補助3.98萬元。

即日起至6月2前購買Gogoro任一車款，即可依需求選購「199隨你騎限時新購資費方案」或「499隨你騎限時新購資費方案」，每公里最低花費不到0.2元，享受比加油更便宜的選擇。每月最高提供1500安時，相當於每月可騎乘約1500公里。

MUJI無印良品在台20周年特別企畫為期三周的「Make the Earth Better_永續.再生.共好」展覽，即日起至5月26日於松高旗艦店1F「Open MUJI」空間開放免費參觀，展出一系列致力於實現永續生活與友善環境的商品與理念，以及MUJI無印良品積極投入在地生產的行動；其中包括展示由Gogoro打造的「PCR PP概念車款」，期待建立友善循環、綠色製造的新典範，每一趟騎乘發揮更大的綠色影響力。