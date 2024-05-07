信樂團成團20週年，與原創藝術品牌Bard’sＷhisper-吟遊詩人的呢喃(簡稱BW)跨界合作，於6月1日晚上7點在CORNER MAX大角落多功能展演館，舉辦信樂團20週年「如歌的歲月」感恩音樂會，為答謝與回饋粉絲，大方公布門票只送不賣！05／07中午12：00起於ACCUPASS活動通App索票，並於演出當日攜帶與信樂團正版相關「信物」即可入場，信樂團將帶領大家重溫20年信樂團音樂軌跡，回到最初搖滾的熱血、激昂的感動。

信樂團暌違9年演出，團長兼鼓手黃邁可(Michael)、鍵盤手傅超華(Tomi)、主唱劉飛鳴(Jason)、吉他手吳力勻(LeeQ)自費籌辦感恩音樂會回饋台灣歌迷，也為20週年推出單曲〈如歌的歲月〉，感念歷經成員變動、從SARS元年奮戰至COVID 19末年，艱辛風浪與困難都在歌聲釋放中化解，自認「命很硬」的信樂團依然熱血搖滾著。

信樂團左起團長＆鼓手黃邁可(Michael)、吉他手吳力勻(LeeQ)、鍵盤手傅超華(Tomi)。（Bard’s Ｗhisper 吟遊詩人的呢喃提供）

多年感觸化為音樂創作〈如歌的歲月〉，除了感謝歌迷，信樂團也以此曲紀念恩師李惠群，李老師是信樂團重要的推手，而〈如歌的歲月〉也是李老師生前為信樂團製作的最後一首歌曲，信樂團表示：「李惠群老師是信樂團的恩師，沒有他就不會有信樂團的存在，我們永遠都不會忘記老師對音樂追求完美的態度。」

信樂團舉辦「如歌的歲月」感恩音樂會回饋台灣歌迷心意無價。（Bard’s Ｗhisper 吟遊詩人的呢喃提供）

信樂團「如歌的歲月」感恩音樂會與藝術品牌BW攜手跨界合作，以音樂與藝術走過歲月淬鍊經典，體現信樂團對音樂的堅持及匠心執著，黃邁可(Michael)、傅超華(Tomi)、吳力勻(LeeQ)也特別為品牌台灣微縮藝術工藝新作拍攝新照，團員展露笑顏像大男孩般相當陽光，透露因這場音樂會原訂去年底演出但無奈因故夭折，幾經波折終於如願舉辦，信樂團為了補償粉絲，決定於演出結束後開放歌迷都可留下跟信樂團合照留念。

信樂團舉辦「如歌的歲月」感恩音樂會回饋台灣歌迷心意無價。（Bard’s Ｗhisper 吟遊詩人的呢喃提供）

信樂團也特別對台灣的歌迷說：「信樂團從來沒有忘記過你們，信樂團答應你們，會爭取更多的機會回來台灣演出。」信樂團也將持續於不同城市舉辦20週年巡迴演出，並且一路持續創作，目前已經完成幾首新歌，期待下半年會讓大家聽到信樂團最新音樂創作。