韓媒朝鮮日報報導，據一項調查顯示，在過去的四年間，從中國商品經過墨西哥、越南進入美國的迂回出口近乎翻倍。因美中貿易矛盾持續，美國對中國商品徵收高額關稅，制裁力度不斷加碼，中國為了躲避制裁透過第三地向美國出口商品。

6日，韓國貿易協會國際貿易通商研究院發佈《中國對美迂回出口趨勢分析》報告稱，在過去的四年間，中國經墨西哥的對美出口額從2018年的53億美元（下同）增至2022年的105億5,000萬元，幾乎翻倍。同期經越南的迂回出口額也從15億7,000萬元增至30億2,000萬元。報告稱「以上調對華產品關稅的貿易法301條款和禁止進口中國新疆維吾爾自治區強制勞動生產的產品、原材料的《維吾爾強迫勞動預防法案》實行的2019年為起點，迂回出口出現大幅增加。」

中國利用越南和墨西哥逃避制裁的做法，透過美國的進口動向也可以得到確認。2019年，美國根據貿易法301條款上調對華產品關稅後，從中國的進口額從2017年的3,209億元減至2023年的2,335億元，減少了27.2％。而同期從墨西哥的進口額從2,873億元增至4,430億元，從越南的進口額，年均增幅也達到12.7％。2023年，墨西哥還成為了美國最大的進口國，在2003年以後首次超越中國。

如果美國政府對迂回出口的國家也實施制裁，輿論擔憂進軍相關國家的韓國企業也可能會遭受池魚之殃。對此，貿易協會金那律（音譯）研究員表示「針對中國迂回出口增加的品類的美國政策有必要加以監測等，做好應對準備。」