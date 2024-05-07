離岸風電場。（李京昇攝）

眾人合影留念。（李京昇攝）

行政院長陳建仁7日早上9點多前往苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港，視察台灣首座離岸風力發電場「海洋竹南風力發電場」，陳建仁指出，台灣離岸風電發展，是亞洲民主國家第1名，未來將持續推動綠能，並達成2050淨零排放目標。

陳建仁表示，他2016年擔任副總統開始，每次搭著行政專機飛過苗栗縣境的時候，都會看見離岸風場，讓他覺得相當壯觀，這片海域剛開始都沒有東西，慢慢地豎立起一座座風機，只要有決心、前瞻的思維，並且超前布署，就能使台灣的風力發展更順利。

陳建仁說，2016年剛就任副總統時，蔡英文總統當時給他兩個任務，首先就是推動綠能，第2個是年金改革，但他的經歷是國科會主委，專長領域是科技發展、公共衛生，所以嚇了一大跳。

他表示，為什麼蔡英文會請託他幫忙綠能，早在2006年他擔任國科會主委時，蔡英文是擔任行政院副院長，當時他們就開始推動台灣綠能，2008年中央決議不蓋核四發電廠，因此太陽能、風能、低熱能等能源都是發展重點。

陳建仁提到，2016年他正是披掛上陣持續推動綠能，今天看見風能順利發展，他要感謝各界協助，尤其各個風能公司的努力，才有今天的成果，若當年沒有開始運作，2019年遇到新冠肺炎疫情，後續的烏俄戰爭，可能沒有機會發展風能。

他說，台灣掌握了機會，現在是亞洲民主國家中，離岸風電發展第1名，台灣小小的島嶼，有這樣的發展真的非常不容易。淨零減碳是世界潮流，歐洲2026年要開始收碳稅，很多科技公司要求百分之百再生能源，在這樣的壓力之下，要及早準備，一定要有綠能，才能讓護國神山做得愈來愈好。

陳建仁表示，這是整個國家連結在一起，經濟部、國科會都扮演重要角色，今天所看到的風場是首座完成的示範風場，可提供苗栗縣6成以上、12.8萬戶家庭所需要的用電，而海能離岸風力發電場則可提供38萬戶用電。

他說，台灣離岸風電發展，雖然在亞洲民主國家是名列前茅，但要繼續推進，萬事起頭難，現在示範風場已經成功，要有信心可以繼續朝新目標邁進，這樣風場發展，也顯現台灣自主能力強，雖然碰到新冠肺炎、國際通膨，但公私合作克服各種困難，將來對台灣能源發展與永續將有極大貢獻。