房仲全聯會在4月23~28日針對「電價調漲對房價的影響」進行網路民調，其中認為物價將上漲5~10%、佔58.4%，上漲10%以上、佔28.7%；認為房價將上漲5~10%、佔46.6%，上漲10%、佔33.4%；認為房租將上漲5~10%、佔53.7%，上漲10%以上、佔24.3%。

另一個變化較大的議題為購屋意願，在上一季總統大選結束後，總計約有52.4%的民眾表示可能會啟動購屋(會啟動14.3%+可能會啟動38.1%)；而在本次調查中，約有35.5%表示可能會啟動購屋(會啟動9.4%+可能會啟動26.1%)，減少17.1%。另不打算購屋的比例，本季也比上季增加16.2%。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，各年齡層購屋意願同步下降，對交易市場來說是一項警訊，顯示在看漲房價的前提下，對購屋行動轉為觀望，即便是購屋、換屋能力相對較強的40歲以上民眾，購屋意願也較上季減少10~13%，觀察今年6月的買賣移轉登記棟數，將會進一步證實電價調漲對購屋意願的影響。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，合計約有87%的民眾認為，在電價調漲之後，物價將上漲5%以上。過去認為購買不動產用來對抗通膨的效應，在此次調查中並未顯現，購屋目的中「投資置產」的比例為12.4%，比上季還小減了1.2%，顯見民眾對於電價上漲帶動房價上漲的憂慮甚深，暫且觀望。