習畫多年的旺宏教育基金會執行長、旺宏電子企業關係室處長張宜如今年再次舉辦油畫個展，以「生活旅繪」為主題，細膩勾勒造訪20多個國家的感動，從肯亞壯闊非洲草原、神秘天空之城馬丘比丘、西西里島絕美土耳其階梯、到義大利繽紛五漁村及最美海岸阿瑪菲等，在竹北新瓦屋匯客市藝文設計一共展出26幅精彩作品，展期至6月30日。

「人生就像是一場旅行，旅程中所遇見的，都是最美的風景。」張宜如表示，她常以畫筆描繪曾經旅遊過印象深刻的地方，也常歌詠台灣繁花之美，包括最愛的鳶尾花、紫藤、油桐、黃花風鈴木等。而這次主題畫作「一棵開花的樹 」，靈感來自於著名詩人席幕蓉知名詩作，張宜如以超現實的手法詮釋這首詩的浪漫情懷，敘述在宇宙中的千年等待，終得遇見知心人，而畫作中開花的樹，亦猶如奇幻花卉飛行島嶼，邀請參觀者乘坐，一覽世界旖旎風情。

張宜如的妹妹張宜真為中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長，她開心恭喜姊姊第8次的畫作展出。她說非常敬佩姊姊，忙碌的科技人透過油畫紓壓，展現才華，「累積變成奇蹟」，她也邀請姊姊明年能夠再度到中醫大藝廊展出，持續創作。

匯客市藝文設計總監蔣育鳳指出，匯客市平常就是以花卉植物為主，這次藝術家張宜如的主題畫作是一棵開花的樹，以夢幻手法呈現了花和樹，非常適合在這個春天的季節，以及這個場域空間做展示，不但打造了一個夢幻之境，也讓生命充滿希望。

張宜如非常感謝許賓香老師多年來的悉心指導，也謝謝台灣工藝之家協會理事長謝嘉亨長期鼓勵她創作。張宜如為推展美學教育，除經常以自身研習的繪畫技巧於科技園區分享與教學，更曾邀集喜好藝文的科技人士舉辦展覽。從2015年以來，今年的個展是她10年來第8次主辦或參與展覽，成果豐碩。