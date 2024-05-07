大陸跨國戀網紅「俄羅斯娜娜」驚傳猝逝消息，享年31歲。對此，她的老公王濤6日證實，娜娜在加護病房長達38天，最後仍搶救無效不幸辭世，死因為「酒後服藥」。

根據大陸媒體報導，俄羅斯娜娜3月27日和友人聚餐喝了酒，返家後又喝兩瓶啤酒，接著她因為頭痛服用了幾顆止痛藥，沒想到不僅頭痛加劇，更出現嘔吐症狀，隨即陷入昏迷。在加護病房搶救期間，老公王濤曾拍片尋求外界幫忙集氣，甚至對著病床上的妻子說：「妳再裝睡我要生氣了！」奈何娜娜病況逐日惡化，38天的搶救後仍宣告不治，享年31歲。

事後，王濤發出自己在ICU親吻愛妻額頭與她告別的影片，悲痛寫下：「昨天的吻也是她還活著的最後一個吻」，讓許多網友看了十分心疼，「天啊，這麼年輕！」、「節哀！娜娜一路走好」、「不敢相信會等來這樣的結果，節哀」。

王濤事後曬出自己在ICU親吻愛妻額頭與她告別的影片。（圖／翻攝自王濤抖音）

事實上，王濤是一名刺青師，曾有過一段婚姻育有兩名女兒。之後與在貴州大學留學的娜娜時相識相戀，2023年才領證結婚。兩人的跨國戀情曾感動不少網友，他們也不時會透過社群分享生活；怎料結婚不到一年妻子就離世，令人感到相當惋惜。

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