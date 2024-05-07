頭份市長羅雪珠與慢飛天使們一起合影留念。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗特殊教育學校啦啦隊入選國家代表隊，上個月代表台灣前往美國奧蘭多參加2024世界啦啦隊錦標賽，拿到特奧組金牌。頭份市長羅雪珠7日表揚頭份籍的慢飛國手，努力練習、克服困難，也感謝校長及老師不厭其煩的陪伴與訓練，在特奧比賽為國、為苗栗、也為頭份爭光。

羅雪珠今天特地在市長室表揚頭份籍學子葉宏銘、曾湘芸、古淯瑄、詹昆霖、陳彥翔，肯定他們加入苗栗特教學校啦啦隊，代表台灣前往美國參加世界啦啦隊錦標賽特奧組拿到金牌，讚許他們是頭份之光。

苗栗特教學校校長周敦懿陪同葉宏銘等4人接受表揚，羅雪珠除再次為他們頒發獎章，也跟著他們展現身手，體驗舞動身軀跳啦啦隊舞蹈。

羅雪珠表示，這些慢國手雖然「學得慢，忘得快」，但花了比一般人數倍的時間，不斷得練習，慢慢去累積實力，終於今年站上巔鋒，這份毅力值得大家欽佩與學習。

她說，也要肯定與感謝一群默默陪伴與支持的家長，及不厭其煩教導的校長與老師們，他們除了為學校締造歷史紀錄，為台灣、為苗栗、為頭份爭光外，也讓自己的人生增添了成就與色彩，他們雖然慢飛，但只要有毅力，也可以飛得遠、也得高。